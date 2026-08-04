Bayraklı\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde çelik yelek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine F.Ö'yü (33) takibe aldı.

Şüphelinin Muhittin Erener Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.