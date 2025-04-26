Bayraktar, Akşehir'deki Zirai Donu İnceledi

TZOB Başkanı Bayraktar, Akşehir'de zirai dondan etkilenen bahçeleri inceledi

KONYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Akşehir ilçesinde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Akşehir Ziraat Odasını ziyaret etti. Burada Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat tarafından Akşehir'deki zirai don afeti ile ilgili bilgi verildi. Çevre ilçelerin ziraat odası başkanları ve yönetimleriyle toplantı yapan Genel Başkan Şemsi Bayraktar daha sonra zirai dondan etkilenen Akşehir Saray Mahallesi'ndeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Genel Başkan Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, zirai donun büyük bir felaket olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler ve mevsimlerde yaşadığımız mevsim kaymaları tarım sektörünü fevkalade olumsuz şekilde etkilemiştir. Aslında ocak ayından beri mevsim şartlarını takip ettiğimizde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Ocak ayında istediğimiz yağışları alamadık, şubat ayı geldi. Şubat ayında gerekli yağışları alamadık. Mart ayında bazı illerde don hadisesi yaşamamıza rağmen biliyorsunuz Akdeniz Bölgesinde narenciye ürünleri zarar gördü. Mart ayında aşağı yukarı 30 yılın en sıcak ayıydı, 35 dereceleri gördük, Nisan yağışlarını bekledik. Tabii bu yağışlar bizi sevindirdi, hem yeraltı sularının beslenmesi hem de barajların beslenmesi açışından bu yağışlar önemliydi. Ancak beklemediğimiz bir şey oldu arkasından kar yağışları geldi. Kar yağışlarının arkasından da don olaylarında uç noktalara geldik. Bu bir gün değil üç gün süren don olayı yaşadık ve buna ürünlerimizin dayanması mümkün değildi hiçbir ürünümüz, özellikle meyvelerimiz buna dayanamadı" dedi.

"Erik, kiraz, şeftali ve nektarın, üzüm, vişnede yüzde 90'lar civarı zarar görünüyor"

Bayraktar 65 ilde zirai don olayının yaşandığını belirterek, "Akşehir'de de ürünlerimizin çok büyük zarar gördüğünü görüyoruz. Yine burada badem, ceviz ve kayısıda yüzde 95'ler mertebesinde zarar görülüyor. Erik, kiraz, şeftali ve nektarın, üzüm, vişnede yüzde 90'lar civarı zarar görünüyor. Armut, ayva, elmada yüzde 80'ler mertebesinde zarar görülüyor. Çilekte yüzde 60 civarında zarar görülüyor. Hükümetimizden de bu manada beklentilerimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, üretici maliyetlerini hesaplayacaklar ve bu maliyet üzerinden nakit yardımı yapmayı taahhüt ettiler, bunu olumlu buluyoruz ama alınacak olan tedbirlerin devamı da gerekiyor. Çünkü üreticimizi sahada tutmamız lazım. Tarım sektörü göç veriyor. Gençlerimizi tutamıyoruz, eğer bu afetler neticesinde tekrar göç vermek istemiyorsak çiftçimizin tarlada kalarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak istiyorsak, bu ülkede tarımsal üretimin sürdürülebirliğini istiyorsak çiftçimize destek verilmelidir" şeklinde konuştu.