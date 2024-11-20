Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan İniş ve Kalkış Testini Geçti - Son Dakika
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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan İniş ve Kalkış Testini Geçti

Yunan medya, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden ilk testini 'endişe verici' olarak değerlendirdi.

20.11.2024 13:18
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Yunanistan'da savunma konularına ağırlık veren haber siteleri, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden gerçekleştirdiği ilk kalkış ve iniş testini "endişe verici bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Pronews haber sitesi, Bayraktar TB3 insansız hava aracının TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden ilk kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bu testi, Türk savunma sanayisinin deniz kuvvetleri için insansız sistemlerin operasyonel kabiliyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendiren site, aynı zamanda bu gelişmeyi Yunan savunma sistemleri açısından "yeni bir endişe verici gelişme" olarak tanımladı.

Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3'lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek, bu durumun Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.

Flight haber sitesi, Türkiye'nin şu anda dünyanın ilk insansız hava araçları için tasarlanmış uçak gemisine sahip olduğunu veya çok hızlı şekilde bu noktaya doğru ilerlediğini belirtti.

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinden ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesini "tarihi test" olarak nitelendiren Sigmalive haber sitesi, testin en dikkat çeken özelliğinin, iniş için herhangi bir destek ekipmanı kullanılmaması olduğunu belirtti.

Haberde, "Bu da Bayraktar TB3'ün teknolojik üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Türkiye, Bayraktar TB3'ün başarısıyla dünya çapında bir ilke imza attı." ifadelerine yer verildi.

Diğer savunma odaklı haber sitelerinde de Türkiye'nin yeni nesil deniz platformlarına yönelik insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde ilk kez iniş ve kalkış testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Haberlerde Baykar tarafından uçuşla ilgili yayınlanan görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan İniş ve Kalkış Testini Geçti - Son Dakika

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