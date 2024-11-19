Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya başarıyla ilk kalkış ve inişini yaptı.

19.11.2024 19:48
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Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyecanlı bekleyiş ve hayallerin gerçek olduğu o an. Bayraktar TB3'ümüz, milli gururumuz TCG Anadolu'ya ilk kalkışını ve ilk inişini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyor, yerli ve milli gücümüze güç katacak daha nice hayallerin gerçeğe dönüştüğü o güzel günler için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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