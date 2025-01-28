Bayraktaroğlu, Japon Komutanı Ağırladı - Son Dakika
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Bayraktaroğlu, Japon Komutanı Ağırladı

Bayraktaroğlu, Japon Komutanı Ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Komutanı Morishita'yı ziyaret etti.

28.01.2025 18:18
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita'yı ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

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