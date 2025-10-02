Bayraktaroğlu'nun Manevi Tazminat Davası Reddedildi - Son Dakika
Bayraktaroğlu'nun Manevi Tazminat Davası Reddedildi

Bayraktaroğlu'nun Manevi Tazminat Davası Reddedildi
02.10.2025 12:32
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e açtığı tazminat davası reddedildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özel'e manevi tazminat davası açtı.

Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın tayin edilmesine ilişkin olarak, "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bayraktaroğlu, Özel'e manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Bayraktaroğlu'nun avukatı duruşmada "Davacı müvekkilin ordu mensubu olması sebebiyle yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından hakkını ancak mahkemelerde dava yoluyla arayabilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"İFADELER SİYASİ ELEŞTİRİDEN İBARETTİR"

Özel'in avukatı ise "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı ve bir siyasetçidir. Davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğu ulusal ve uluslararası içtihatlarla sabittir. Müvekkilin dava konusu ifadeleri siyasi eleştirilerden ibarettir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Dosyada araştırılması gereken başkaca hususun kalmadığını ifade eden Hakim, yerinde görülmeye davanın reddine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Bayraktaroğlu, Özgür Özel, Orgeneral, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktaroğlu'nun Manevi Tazminat Davası Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayraktaroğlu'nun Manevi Tazminat Davası Reddedildi - Son Dakika
