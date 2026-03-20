Bayram Coşkusu Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta

20.03.2026 14:31
Valiler, bayramlaşma programlarında halkla buluştu, güvenlik önlemleri alındı, çocuklar sevindirildi.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi civarında karşılaştığı vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara hediye verdi.

Halkın bayramını tebrik eden Şıldak, mesaide olan polis, asker ve sağlık çalışanlarını da görev yerlerinde ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Şıldak, vatandaşların kentte huzurlu bir bayram geçirebilmesi için her bir kamu görevlisinin azami gayret gösterdiğini söyledi.

Vali Şıldak, bayram temasları kapsamında çocuk evlerini de ziyaret etti.

Kilis

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da Gaziantep kara yolundaki polis ve askerlerin birlikte görev aldığı Küplüce uygulama noktasını ziyaret etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Kalaylı, yolcuların bayramını tebrik etti, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bayram için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kalaylı, "Bayram boyunca emniyet ve jandarma birimlerimize bağlı 610 ekip ve 4 bin 168 kolluk personelimiz, sahada aktif olarak görev yapacak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecektir." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştı.

Bayramın huzur ve barış getirmesini temenni eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Biz valilik ve belediyeler olarak bayramla ilgili her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde bayramlarını geçirsinler diye her türlü tedbirimizi aldık. Yaklaşık 4 bin 884 polisimiz, jandarmamız şu anda sahada görevdeler. Vatandaşlarımız daha sağlıklı, daha huzurlu bayram geçirsinler diye emniyet birimlerimiz, sağlık birimlerimiz, itfaiye birimlerimiz tamamen sahadalar ve vatandaşımızın hizmetindeler."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Vahit Kirişci ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
