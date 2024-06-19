Bayram tatilinde 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi yaralandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve Jandarma trafiğinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirerek, tatilin ilk 4 gününde 26 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini, 5 bin 345 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yapılan trafik denetimleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayram tatili boyunca trafik polisleri ve Jandarma trafiğinin 24 saat esasına göre denetimlerine devam ettiğini belirten Yerlikaya, tatili dördüncü günü olan 18 Haziran'da 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, bin 302 kişi yaralandığı, 343 bin 95 aracın denetlendiği, 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi yapıldığı ve 30 bin 390 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Tatilin ilk dört gününde ise 26 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 345 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."