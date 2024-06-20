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Bayram tatilinde Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Turizm kenti Şanlıurfa, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından tarihi ören yeri, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Aradan geçen 5 yıllık sürede 3 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de en yoğun günlerini yaşadı. Ören yeri, sıcak havaya rağmen binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Turist rehberi Ali Eren Sucu, "Oldukça yoğun ziyaretler oluyor. Normal şartlarda Haziran aylarında çok fazla tur olmuyor. Hatta hiç olmuyor. Mayıs ayından sonra Haziran ayında turlar biter fakat bayram dolayısıyla Haziran ayında da oldukça yoğunluk var" dedi.

Göbeklitepe'yi ailesiyle ziyaret eden vatandaşlardan Musa Yurt, "Biz dördüncü defadır geliyoruz. Dünyanın en eski kadim şehir Şanlıurfa'da böyle bir uygarlığın izlerini görmek insana mutluluk veriyor. Dünyada farklı bölgelerde medeniyetler var ama Göbeklitepe bunların en eskisi, o açıdan önem taşıyor. Şanlıurfa'ya gelenler genellikle Balıklıgöl için geliyorlar ama Göbeklitepe'yi de görmeleri, onlara farklı bir ufuk kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

Ailesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya gelen Murat Olcayto ise "Ailecek bayram tatili vesilesiyle Şanlıurfa'ya geldik. Göbeklitepe'yi uzun bir süredir merak ediyorduk. Şimdi burada bu tarihi mekanı görme fırsatını bulduk. Gerçekten harika, müthiş, tarihi değeri yüksek bir yere benziyor. Gerçekten Urfa'ya gelen herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.