Bayram ve Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayram ve Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret

Kurban Bayramı nedeniyle şehit oğlunu kabri başında ziyaret edip dua eden baba, gözyaşlarıyla oğlunun Babalar Günü'nü kutladı.

16.06.2024 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı nedeniyle şehit oğlunu kabri başında ziyaret edip dua eden baba, gözyaşlarıyla oğlunun Babalar Günü'nü kutladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Şeyh Adi Mezarlığı Şehitlik ziyaretinde bulunan şehit babaları, şehit oğullarının hem bayramını kutladı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

2016 yılında şehit düşen Serkan Bursalı'nın babası Mehmet Bursalı, oğlunun kabri başına gelerek fotoğrafını öptü. Gözyaşları ile oğlunun babalar gününü ve bayramını kutlayan baba Bursalı, "Oğlum 2016 yılında şehit düştü bayrama bir hafta kala şehit olmuştu. Her bayramımızı şehadetinin onuru kadar bizi de üzmüştü. Yine bir Kurban Bayramı ve hüzünlüyüz. Şu anda kendisi bizi Babalar Günü'ne çağıracaktıİ biz kendisini ziyaret ediyoruz. O da bir babaydı ve evladının yanında olmasıydı. Bizim için doğru olan, 'toprakları toprak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır ve üstündeki kandır' biz vatan sağ olsun diyoruz" dedi.

Şehit Ahmet İmalı'nın babası Mehmet İmalı ise, "Üzüntümüz sevincimiz bir arada burada huzur buluyoruz. Yaralandı, Ankara GATA'da şehit düştü. Mevlit okutacağız ve herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Babalar Günü, Baba, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram ve Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret - Son Dakika


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Müslümanlar, Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram ve Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement