Bayram ve Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret

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Kurban Bayramı nedeniyle şehit oğlunu kabri başında ziyaret edip dua eden baba, gözyaşlarıyla oğlunun Babalar Günü'nü kutladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Şeyh Adi Mezarlığı Şehitlik ziyaretinde bulunan şehit babaları, şehit oğullarının hem bayramını kutladı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

2016 yılında şehit düşen Serkan Bursalı'nın babası Mehmet Bursalı, oğlunun kabri başına gelerek fotoğrafını öptü. Gözyaşları ile oğlunun babalar gününü ve bayramını kutlayan baba Bursalı, "Oğlum 2016 yılında şehit düştü bayrama bir hafta kala şehit olmuştu. Her bayramımızı şehadetinin onuru kadar bizi de üzmüştü. Yine bir Kurban Bayramı ve hüzünlüyüz. Şu anda kendisi bizi Babalar Günü'ne çağıracaktıİ biz kendisini ziyaret ediyoruz. O da bir babaydı ve evladının yanında olmasıydı. Bizim için doğru olan, 'toprakları toprak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır ve üstündeki kandır' biz vatan sağ olsun diyoruz" dedi.

Şehit Ahmet İmalı'nın babası Mehmet İmalı ise, "Üzüntümüz sevincimiz bir arada burada huzur buluyoruz. Yaralandı, Ankara GATA'da şehit düştü. Mevlit okutacağız ve herkesin Babalar Günü'nü kutluyor, Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ