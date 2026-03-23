Bayramda Poliklinik Hizmetiyle Yoğunluk Azaldı
Bayramda Poliklinik Hizmetiyle Yoğunluk Azaldı

Bayramda Poliklinik Hizmetiyle Yoğunluk Azaldı
23.03.2026 14:36
Diyarbakır'da bayram boyunca mesai dışı poliklinik hizmeti ile acil servis yoğunluğu azaltıldı.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Ramazan Bayramı süresince uygulanan mesai dışı poliklinik hizmetiyle acil servis yoğunluğu azaltıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince hastanenin acil servisindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla mesai saatleri dışında poliklinik hizmeti sunuldu.

Bu kapsamda 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bayramda günlük ortalama 300 çocuk hastaya sağlık hizmeti verildi.

Uygulamayla acil servise başvuran elektif hastalar ayrıştırılarak, acil vakalara daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, uygulamayla çocuk hastaların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırıldığını belirtti.

Asiltürk, "Uygulamayla acil servis yoğunluğunu azalttık ve vatandaşlarımıza daha hızlı, nitelikli hizmet sunduk. Sağlık hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

