Bayramda Turistik Plajlarda Yoğunluk
30.05.2026 13:03
Muğla'daki sahillerde Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin sahillerinde Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk devam etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

Bazı turistler, su parklarında eğlenirken bazıları da su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle denizin keyfini çıkarıp adrenalin yaşadı.

Bodrum ilçesinde de Bitez, Torba, Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere gelen tatilciler, aileleriyle denize girdi, plajlarda güneşlendi.

Tatilcilerin bir kısmı kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, kimisi de sahilde yürüyüş yaptı.

Kumbahçe açıklarında demirli tekne sayısında da artış olduğu gözlendi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde de bayramın son gününde yine yoğunluk oluştu.

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarını tatilciler doldurdu. Bazı tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan seyretme fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA

