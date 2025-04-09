Bayramda Van Müze ve Ören Yerlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayramda Van Müze ve Ören Yerlerine Yoğun İlgi

Ramazan Bayramı'nda 17.150 kişi Van'ın ören yerlerini ziyaret etti, Akdamar Adası en çok tercih edildi.

09.04.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi aktı

VAN - Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatil sürecinde ziyaretçiler Van'ın ören yerlerinin başında gelen Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi gösterdi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 17 bin 150 kişi ziyaret etti.

Bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistler, Van'ın ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası 10 bin 700 ağırlarken, onu Van Kalesi 4 bin 150 kişi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında olması ise dikkat çekerken burayı da 2 bin 300 kişi ziyaret etti. Van'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 17 bin 150 kişi ziyaret etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Akdamar Adası, Van Kalesi, Güncel, Turizm, Tatil, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda Van Müze ve Ören Yerlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 17:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda Van Müze ve Ören Yerlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement