Bayramiç\'te Otluk Alanda Yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çan-Bayramiç kara yolunda, Muratlar köyü yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çan ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine ait ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile Bayramiç Belediyesi itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.
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