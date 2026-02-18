Bayrampaşa'da Ceset Bulundu, 1 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Bayrampaşa'da Ceset Bulundu, 1 Şüpheli Gözaltında

18.02.2026 15:06
Bayrampaşa'da otoyol kenarında bulunan cesetle ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait cesedin bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat'ta O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında Mehmet Gür'e ait cesedin bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli U.O'nun viyadükten aşağı inip çıktığını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 15 kaydının olduğu tespit edildi.

Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan ilk incelemede bu kişinin en az birkaç gün önce öldüğü belirlenmişti.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin otoyoldan atıldığını değerlendiren polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından cesedin Mehmet Gür'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

