BAYRAMPAŞA'da Kaza: Sürücü Yaralandı

BAYRAMPAŞA'da, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında O-3 TEM Otoyolu Altıntepsi Mahallesi, Aksaray istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HVJ 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler, otomobilin ön camından girip, yan camından çıkarken sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

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-Yaralıyı taşıyan ambulansın gidişi

-Bariyerlere saplanan otomobil

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekiplerinin yolda aldığı güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

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2- ATAŞEHİR'DE İŞ YERİNİN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Mert ORDU - Leyla YILDIZ/İSTANBUL, -ATAŞEHİR'de iş yeri ile bina arasında istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 13. Sokak'ta çıktı. Sokaktaki iş yeri ile bitişiğindeki bina arasında kalan boş arazi de istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Gökyüzünü kaplayan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin iş yerine ve binaya sıçraması engellendi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.