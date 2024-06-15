Bayrampaşa'da Otogarda Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Otogarda Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla polis ekipleri tarafından sürücülere ve yolculara güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Otobüs şoförlerine emniyet kemerinin takılı olması ve dinlenme süreleri konusunda hatırlatmalar yapılırken, yolculara da emniyet kemerlerini takmaları ve değerli eşyalarını yanlarında bulundurmaları önerildi. Ayrıca, genel asayiş konularında bilgilendirmeler yapılarak telefon dolandırıcılığı ve dolandırıcılık önlemleri hakkında broşürler dağıtıldı.

15.06.2024 14:03
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Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculara, polis ekiplerince güvenlik tedbirlerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, otogarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, otobüs şoförlerine, yolculuk süresince emniyet kemerinin takılı olması kuralını hatırlatırken, 24 saatte 9 saatlik sürüş yapabileceklerini ve bu sürede 45 dakika dinlenmeleri gerektiğini anlattı.

Yolculara da seyahat sırasında emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulunan ekipler, otobüs hareket halindeyken ayağa kalkmamaları, şoförü rahatsız etmemeleri ve molalarda hırsızlık olaylarına karşı değerli eşyalarını yanlarında bulundurmalarını önerdi.

Genel asayiş konularında da bilgilendirmelerde bulunan ekipler, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık türleri ve alınması gereken önlemler gibi konuların anlatıldığı broşür de dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Otogarda Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

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