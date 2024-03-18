Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürüldü.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Puff adlı aromalı elektronik sigaralara ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Meclis'te Puff adı verilen aromalı elektronik sigaralara ilişkin Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Yücel, bu ürünlerin yasa dışı şekilde satıldığını ve çocukların kolaylıkla ulaşabildiğini belirterek, anne babalara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, elektronik sigaraların sadece çocuklar için değil yetişkinler için de tehlikeli olduğunu vurguladı ve önlem alınması gerektiğini söyledi. Yücel ayrıca, Ticaret Bakanı'na yönelterek, bu ürünlerin neden kolaylıkla erişilebilir olduğunu ve gümrükte denetimden geçip geçmediğini sordu.