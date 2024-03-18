Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da bulunan bir iş yerinin zemin katındaki plastik ham madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında içeride mahsur kalan işçiler ise kurtarıldı.

18.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak'taki 5 katlı iş yerinin zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda yangın çıktı. Yoğun duman tüm binayı sararken, iş yerinde bulunan işçilerden bazıları da içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla binada bulunan 19 kişiyi dışarı çıkardı. Yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralanan bir işçi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da plastik ham madde deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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