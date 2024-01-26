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Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Trafikte Tartıştığı Kadının Eşi Tarafından Vurulan Emre Ürker Yaralandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Trafikte Tartıştığı Kadının Eşi Tarafından Vurulan Emre Ürker Yaralandı

Bayrampaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıda Emre Ürker'in trafikte tartıştığı kadının eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde saldırganın silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor. Polis ekipleri, saldırganları yakalayarak adliyeye sevk etti. Azmettirici olduğu iddia edilen şüpheliler tutuklandı.

Bayrampaşa\'da Silahlı Saldırı: Trafikte Tartıştığı Kadının Eşi Tarafından Vurulan Emre Ürker Yaralandı
26.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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BAYRAMPAŞA'daki geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Yaralanan Emre Ürker'in trafikte tartıştığı kadının eşi tarafından vurdurulduğu belirlendi.

Olay, 22 Ocak Pazartesi 22.30 saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Kubilay sokakta meydana geldi. İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ürken, seyir halindeyken Gizem Masal Uzun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde Emre Ürker, iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfrediyorsun' diye arandı.

Emre Ürker, kendisi ile ısrarla görüşmek isteyen kadının eşi Mert Can Uzun'un teklifini kabul etti.

Emre Ürker arkadaşı Cem Rüzgar'ı da alarak buluşma noktasına gitti. Mert Can Uzun da yanında üç kişiyle plakasız bir otomobille buluşma noktasına geldi. Otomobilden inen Kürşat Efe Özata görüntülü konuştuğu Gizem Masal Uzun'a, Bu mu sana küfreden dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ürker'e ateş etti. Şüpheliler geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Emre Ürker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı. Ekiplerin yaptığı çalışmada azmettirici olduğu iddia edilen Mert Can Uzun ve Kürşat Efe Özata ile araçta bulunan

Kerim Baytur ve Emre Mert'i yakaladı. Şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem Masal Uzun serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert Can Uzun ile Kerim Baytur ve Kürşat Efe Özata ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakini Osman Süren, Biz yukarıda oturuyorduk, olay anında. Silah sesine geldik buraya. Bekçi arkadaşlar da ışınlandı resmen. Biz de onlarla aynı anda geldik zaten. Vurulan kişi zıpladığı için üstten yara almadı, ayaklarından vuruldu. Biz üç el silah sesi duyduk. Bir kişi yerde yatıyordu, onun da bilinci açıktı. Hemen müdahale ettiler, kemerini çıkarmış, kendi kendine müdahale uygulamış. O an bir şeyler söylüyordu, park ederken olmuş olay dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: Trafikte Tartıştığı Kadının Eşi Tarafından Vurulan Emre Ürker Yaralandı - Son Dakika
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