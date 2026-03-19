Bayrampaşa Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi Bayrampaşa'daki otogarda yoğunluk artarken, otobüs bilet fiyatları yüksek.

RAMAZAN Bayramı'na saatler kala arefe günü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk sürüyor. Bayram tatilini memleketlerinde ve şehir dışında geçirmek isteyenler otogarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na saatler kala arefe günü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk sürüyor. Okulların ikinci dönem ara tatile 13 Mart Cuma günü girmesiyle Ramazan Bayramı tatili birleşti. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Otobüs firmaları ise talebi karşılamak için ek seferler koydu. Otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerin biletleri de satılmaya devam ediyor. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek isteyenler 600 liraya, Ankara'ya gitmek isteyenler ise 850 liraya bilet bulabiliyor. Yaklaşık 17 saat süren Trabzon yolculuğu için biletler 2 bin liradan satılırken, yaklaşık 25 saat süren Van seferlerinin bilet fiyatları ise 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

'FİYATLAR BİZE NORMAL GELDİ'

Yolcu Muharrem Aktaş, "Mümkün olduğunca Bayramlarda akrabalarımız ve büyüklerimiz orada olduğu için onları ziyarete gideriz. Senede bir yolculuk yaptığımız için fiyatlar bize normal gibi geliyor. Zaten her şey arttı, yakıt fiyatları da derken normal geldi bana. Şimdi Sakarya'dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gidiyorum. Orada bayram ziyaretinde bulunacağız inşallah. İki kişiyiz, eşimle birlikte gidiyoruz. Bu yüzden fiyatlarla ilgili pahalı ya da ucuz diyecek pek bir şeyim yok" dedi.

'ZOR YER BULDUM'

Edremit'te ailesini ziyarete giden Ali Haydar ise, "Aile ziyareti için gidiyorum. Annem ve babam Edremit'te, nasipse oraya gideceğim. Bilet alırken yoğunluk nedeniyle oldukça zorlandım. Yer bulmakta baya zorlandım. Günler öncesinden almama rağmen zor yer buldum. Altı buçuğa bilet almıştım. İşim erken bitince daha erkene çekmek için tekrar yer bakıyorum varsa hemen gideyim diye ama yerler hep dolu, bayram nedeniyle. Fiyatlar da önceki senelere göre çok yüksek. İnsan iki kez değil, üç kez düşünmek zorunda kalıyor" dedi.

'7 SAATLİK YOL İÇİN FİYATLAR PAHALI'

Eşiyle birlikte İzmir'e giden Cengiz Çağdaş ise, "İstanbul'dan İzmir'e eşimle birlikte gezmeye gidiyoruz. Bayram ziyareti yapacağız. Türkiye şartlarına göre 7 saatlik yol için fiyatlar pahalı. Her bayram gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İngilizlerin kabusu Galatasaray İngilizlerin kabusu Galatasaray
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
8 gündür hastanede olan Yasemin Yürük gözyaşlarını tutamadı: Herkesi tanıma fırsatım oldu 8 gündür hastanede olan Yasemin Yürük gözyaşlarını tutamadı: Herkesi tanıma fırsatım oldu
İran Irak’taki ABD hedeflerini vurdu İki kritik noktaya saldırı İran Irak'taki ABD hedeflerini vurdu! İki kritik noktaya saldırı
Burak Yılmaz’ın rekoru bu akşam kırılabilir Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir
Tur rehberi Mısır’da 4 bin yıllık piramite çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir Tur rehberi Mısır'da 4 bin yıllık piramite çöp adam ve kadın çizdi, hapis cezası alabilir

16:34
15:59
15:59
15:55
15:22
15:10
14:03
13:49
13:34
13:29
12:01
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:24:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.