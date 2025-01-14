Bayrou: ABD Güç ve Tahakküm Politikasını Seçti - Son Dakika
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Bayrou: ABD Güç ve Tahakküm Politikasını Seçti

Fransa Başbakanı Bayrou, ABD'nin uluslararası politikalarını eleştirirken, borç ve küresel dengesizliğe dikkat çekti.

14.01.2025 20:16
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Fransa Başbakanı François Bayrou, ABD'nin uluslararası arenada "güç ve tahakküm politikasını" seçtiğini ifade etti.

13 Aralık'ta göreve getirilen Başbakan François Bayrou, Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te konuştu.

Bayrou, Fransa'nın kamu borcunda şu ana kadar hükümette yer almış tüm siyasi partilerin sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Fransa, hiç bu kadar borçlanmamıştı. Bu borç, Damokles'in kılıcıdır." dedi.

Hukukun güçlü olduğu bir dünyadan, gücün hukukunun geçerli olduğu bir dünyaya geçiş yapıldığını belirten Bayrou, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bu duruma örnek olarak gösterdi.

Bayrou, Çin'in çok kutuplu dünyada ekonomik, teknolojik, diplomatik ve askeri hakimiyet ağı ördüğünü ifade etti.

ABD'nin uluslararası arenada güç ve tahakküm politikasını seçtiğini kaydeden Bayrou, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu yeni küresel düzen, daha doğrusu küresel düzensizlik bütün dengeleri ve bütün ahlak kurallarını tehdit ediyor. Elon Musk gibi birçok isim kompleksiz bir şekilde bunun vücut bulmuş hali. ABD'nin seçilmiş Başkanı bile Grönland, Panama Kanalı ve hatta Kanada gibi egemen toprakların ilhakına yönelik tehdit ediyor."

Bayrou, Donald Trump'ın birkaç gün sonra yönetmeye başlayacağı ABD'ye boyun eğmemek için stratejik bir Avrupa Birliği istediğini vurguladı.

Fransız siyasi partilerin finansmanı için "demokrasi bankası" kurulması gerektiğini söyleyen Bayrou, genel seçimlerin nispi temsil sistemiyle gerçekleşmesine sıcak baktığını dile getirdi.

Bayrou, Mayıs 2024'ten bu yana seçmen sayısını artırmayı amaçlayan Anayasal reforma karşı tepkilerin devam ettiği Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya hakkında, "Müzakerelerle birlikte siyasi sürecin yeniden başlamasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrou: ABD Güç ve Tahakküm Politikasını Seçti - Son Dakika

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