Bazı Bakanlık ve Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

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(ANKARA)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adil Tıp Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değişik kademelerinde yapılan görevden alma ve atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Özdemir atandı.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yılmaz, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa Özsütcü atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıcıgörevden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükecilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç atandı.