BBP Başkanı Destici, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesini eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Destici paylaşımında “Gönlümüz sizinle Beşiktaş” ifadesini kullanırken İsrail'e yönelik sert sözler de sarf etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.
Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönlümüz sizinle Beşiktaş. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?