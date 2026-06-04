BBP Başkanı Destici\'nin Ağabeyi Vefat Etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 'nin kanser hastalığından yaşamını yitiren ağabeyi emekli polis memuru Halil Nural Destici (65), toprağa verildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici, dün Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki evinde, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığını nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Nural Destici için getirildiği memleketi Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile mahalleli katıldı. Destici cenazede taziyeleri kabul ederken, Özgül Fahriye Destici ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağabeyi Halil Nural Destici'nin uzun süre tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bu bizim köyümüzde çekirdek aile olarak üçüncü cenazemiz. Önce ablamızı kaybettik, sonra babamızı Rahmet-i Rahman'a uğurladık, şimdi de ağabeyimizi uğurluyoruz. Ağabeyim babadan sonra evimizin büyüğüydü. Evimizin büyüğünü kaybettik, direğini kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Hayatını dürüst yaşadı, temiz yaşadı. İnsanlara iyilik yapma noktasında çok fedakardı, çok merhametliydi ve birisi gerçekten yardıma ihtiyacı varsa elinden gelen bütün gayreti gösterirdi. Bu kalabalık, bu kadar cenazeye katılım işte onun hayattayken bu 64 yıla sığdırdığı bu mücadelenin, bu misafirperverliğin, fedakarlığın, kadirşinaslığın, alicenaplığın bir sonucu" dedi.

Gecek Camii'nde kardeşi Mehmet Akif Destici'nin kıldırdığı namazın ardından Halil Nural Destici'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.