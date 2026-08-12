BBP'den Terörle Mücadele ve Bayrak Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bölgede yaşanan sorunların temel nedeni gibi gösterilmesini kabul edilemez olduğunu belirterek, bu yaklaşımı "iftiranın ötesinde tam bir hainlik" olarak niteledi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve milli değerlerden taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin bölgede yaşanan sorunların temel nedeni gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Destici, bu yaklaşımın "iftiranın ötesinde tam bir hainlik" olduğunu ifade etti.

Destici, açıklamalarda İsrail ve İsrailli yöneticilerin sözlerine Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamında atıfta bulunulmasına tepki gösterdi.

Terör unsurlarının ve onların siyasi uzantılarının Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Destici, partisinin terörle mücadeledeki tavrının açık olduğunu aktardı.

"Bayrağımıza uzanan her el, karşısında büyük Türk milletini bulacaktır"

Destici, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağının yakılmasına da tepki gösterdi.

Türk bayrağının bağımsızlığın, devletin ve şehitlerin aziz hatırasının sembolü olduğunu vurgulayan Destici, "Ona uzanan el, doğrudan Türk milletinin şerefine ve ortak değerlerine uzanmıştır." açıklamasında bulundu.

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan emniyet güçlerini tebrik eden Destici, saldırının arkasında başka kişi veya bağlantıların bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle araştırılmasını ve failin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Destici, Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını ve bağımsızlığın timsali olduğunu, bayrağa yönelik saldırıların karşılıksız bırakılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rengini şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın timsali Türk bayrağını ateşe veren kişi kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da çıkarılmalı ve devletten aldığı hizmetlerden yoksun bırakılmalıdır. Hiç kimse unutmasın, bayrağımıza uzanan her el, karşısında büyük Türk milletini bulacaktır."