BBP\'den Kadınlar Günü İçin Öneri

08.03.2026 21:00
Mustafa Destici, arife günü tatilinin kadınlar için tam gün olmasını talep etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız." dedi.

Destici, partisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programa katılan kadınlara gül takdim etti.

Burada konuşan Destici, ramazanın rahmet, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz etti, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını söyleyen Destici, adli tedbirlerin ve cezaların bir an önce artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Destici, gündeme taşıdıkları idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hamaset olmadığını, bunun gerçeklerin arasında duran bir mecburiyet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışımızı, huzurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezaları artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken, kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir."

Kadınların daha eğitimli, donanımlı ve ekonomik güce sahip olmasının, ülkenin en önemli hedefleri arasında yer alması gerektiği yönünde görüş bildiren Destici, bu yönde atılacak adımlarla ekonomiye de büyük katkı sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Destici, ailede yuvaya daha çok kadınların vakit ayırdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için dedik ki gelin kadınlarımızın hayatını kolaylaştıralım. Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."

Destici, İslam ile kadınların mülk edinme ve miras hakları devlet güvencesine alındığına, bu durumun insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bize kadın haklarını sözde sapkınlıkları LGBT'yi ve benzer cinsiyetsizlik aşılamaya çalışan Batı ve onun Türkiye'deki uzantıları şunu bilsinler ki, kadına saygı ve değer biz Türklerin damarındaki kanda mevcuttur. İslam'la birlikte kadın şereflenmiştir, mezara diri diri gömülmekten hür bir hale getirilmiştir. Onun için bize kimsenin bu konuda ders verme haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

