BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir: Küresel güçler savaş zemini oluşturuyor

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BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, "Küresel güçlerin provokasyonları ile bölgede başlayıp, dünyaya yayılacak bir savaşın zemininin oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BBP Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, BBP Genel Başkan yardımcıları İspir ile Kemal Üçüncü, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İspir, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Filistin davasının sembol isimlerinden olduğunu kaydederek, "Büyük fotoğrafa bakıldığında, küresel güçlerin provokasyonları ile bölgede başlayıp, dünyaya yayılacak bir savaşın zemininin oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak ve ancak dünya barışının karşıtı olan bu küresel güçlerin oyununu İslam ülkeleri işbirliği bozacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Üçüncü, İl Başkanı Orhan Kızılaslan ile partililer katıldı.