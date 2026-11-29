(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret net yüzde 50 arttırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda ne yapıyor, 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da asgari ücret tespit komisyonuna çağrımız 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır diyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına başkanlık etti.

Toplantı öncesi açıklama yapan Destici, BBP'yi kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak, "Sağlığında onun yanında durmayanlar onu terk edenler terk etmenin ötesinde edepsizce tenkit edenlerin bugün onun ismi üzerinden nemalanmaya çalıştıklarını, prim yapmaya çalıştıklarını ya da taraftar toplamaya çalıştıklarını, itibar kazanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu tam bir edepsizliktir, ahlaksızlıktır, siyasi nezaketsizliktir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik Partisi'dir. Ocağı da Alperen Ocakları'dır. Bundan dolayı ne Muhsin Yancıoğlu sevdalıları ne de milletimiz buna prim vermeyecektir" diye konuştu.

Mustafa Destici, asgari ücretin illerin yaşam maliyetlerine göre hesaplanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Açık ve net olarak söylüyorum: Sadece yüzde 27'lik enflasyon farkıyla asgari ücret belirlenmeye kalkarsa rakam ne olur? Yüzde 30 olarak kabul etsek aşağı yukarı 8 bin lira gibi bir zam gelir. Bu da ne olur? 36 bin lira olur. Bizim BBP teklifimiz şudur: Bir kere hem bu sene oluşan enflasyon farkı hem de gelecek seneki enflasyon hedeflenen yüzde 21 enflasyon ikisini eklediğimizde ne yapıyor? 48 yapıyor. Yani düz hesap yüzde 50. BBP diyoruz ki asgari ücret net yüzde 50 arttırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda ne yapıyor? 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da asgari ücret tespit komisyonuna çağrımız 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır diyoruz. Çünkü asgari ücrete Temmuz zammı da yapılmıyor. Burada işverenlerin bir serzenişi olabilir. Lakin işverenlerimize de çağrımız şudur: Çalışanın hakkını vermek gerekir."

Destici, işverene de devletin destek vermesi gerektiğini belirtti.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINIR"

Vergi kaçırmayı "hırsızlık" olarak nitelendiren Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef çoğu kesim kazancını göstermemektedir. Yani vergi kaçırmaktadır. Ha bankayı soymuşsun ha birisinin dükkanı soymuşsun ha vergi kaçırmışsın. Bu aynıdır. O da hırsızlıktır. Bu da hırsızlıktır. Ha fon vurgunu yapmışsın, ha vergi kaçırmışsın. O da hırsızlıktır, bu da hırsızlıktır. Vergi kaçırmak da sadece devletten kaçırmak değildir. Çünkü vergi beytül mal, maldır. Yani bütün milletin hazinesinin bir parçasıdır. Onun için herkes vergisini ödemek zorundadır. Ama vergi de adil olmak zorundadır, biraz önce söylediğim gibi. Ölçü basittir. Çok kazanandan çok vergi alınır. Az kazanandan az vergi alınır. Kazanmayandan vergi alınmaz. Çünkü adam kazanmamış, neyin vergisini verecek sana? Ölçü bu kadar basittir."

Destici, eşit işe eşit ücret taleplerini dile getirerek, Özellikle kamuda, aynı işi yapanlara farklı maaş verilemeyeceğini dile getirdi. Mustafa Destici, "Bu haksızlıktır. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

"MEMURUN, İŞÇİNİN MAAŞINDAN KESİLECEK VERGİYLE BÜTÇE DENKLEŞMEZ"

Vergi dilimi konusuna da değinen Destici, "Bize göre Ocak'ta hangi maaşı alıyorsan Aralık'ta da o maaş alınmalıdır. Maaşı eksilmemelidir. Yani bizim bütçemizin geleceği ya da kurtuluşu ya da denkleştirilmesi eğer işçiden, işçinin, öğretmenin, polisin, güvenlik görevlisinin maaşından keseceğimiz vergiye kalmışsa vay bizim bütçeye. Onun için bütçeyi yapanlara, Hazine'ye, Maliye'ye hepsine çağrımız şudur: Memurun, işçinin maaşından kesilecek parayla bütçe denkleşmez" diye konuştu.

"PKK, ASLA KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, "Terör örgütü bütün usulleriyle silah bırakacak, kendini feshedecek, devletin hukukuna şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz teslim olacaktır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af ve anayasal düzenleme gündeme asla getirilmemelidir. Türk milleti ifadesinden, Türkçe'den, ünitel devletten ve milli egemenlikten asla taviz verilmeyecektir ve verilmemelidir PKK asla bizim dindar, vatansever, milletperver bir yıllık kardeşimiz olan Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bunu kim böyle söylüyorsa Kürtlere ihanet ediyordur. Kürtle PKK'yı terör örgütünü yan yana getirmek aynı cümlede ikisini telaffuz etmek Kürtlere yapılmış bir ihanettir. Kürtlere yapılmış en büyük kötülüktür" değerlendirmesinde bulndu.