BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da düzenlenen iftarda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ilişkin, "Yargıya herkes saygı duymalı. Verdiği kararlardan dolayı yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı kimse zemmedemez. Kimse onlara hakarette bulunamaz. Onları tehdit edemez." dedi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılında hatırasını yad etmek amacıyla Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı Sultan Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Destici, Yazıcıoğlu'nun birlik ve beraberlikten yana olduğunu dile getirerek, "Bir hayali vardı. Doğulusu, batılısı, Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkes'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si bir olsun beraber olsun. Doğduğu yerde doysun ve kardeş olsun." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterileri de değerlendiren Destici, masumiyet karinesinin asla ihmal edilmemesini arzu ettiklerini anlattı.

Mustafa Destici, "Yargıya herkes saygı duymalı. Verdiği kararlardan dolayı yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı kimse zemmedemez. Kimse onlara hakarette bulunamaz. Onları tehdit edemez. Saygı da duymayabilirsiniz, ama kabul etmek zorundasınız." diye konuştu.

Protesto yaparken başkasının özgürlük alanına müdahale edilmemesi, devletin kahraman polislerine asit dökülmemesi, baltayla saldırılmaması gerektiğine dikkati çeken Destici, Şehzadebaşı Camii'ndeki tahribattan büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

Destici, "Bu milletin hiçbir ferdi, bu toprakların ruhunu taşıyan hiçbir insan, hangi partiden olursa olsun, hangi etnik kökene mensup olursa olsun camisine saygısızlık etmez. Caminin haziresinde bulunan mezarlarına saygısızlık etmez. Mezar taşlarını kırmaz. Eğer bunu yapıyorsa o bu toprakların adamı değildir, o bizden değildir. Türk değildir, Müslüman değildir. Hiçbir şey değildir."

"Bunu yapan bizden değildir"

Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullanmasını kınayan Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, herhangi bir siyasetçinin ya da herhangi bir insanın ailesine, çocuğuna, ???????Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş annesine küfür edemezsiniz. Bunu kim yapıyorsa alçaklık, namussuzluk, haysiyetsizlik yapıyordur. Bunu yapan bizden değildir. Asla bir Müslüman, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bu toprakların ruhunu taşıyan hiç kimse karşısındakinin hatta düşmanının annesine, hele ölmüş annesine asla küfür etmez."

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte vefat eden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'yi hayırla yad ettiklerini söyledi.

İlgar, "Muhsin Başkan'ımız Anadolu irfan ve ferasetinin vücut bulmuş halidir. Onun davasının davacısı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.