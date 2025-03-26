BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da düzenlenen iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da düzenlenen iftarda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ilişkin, "Yargıya herkes saygı duymalı. Verdiği kararlardan dolayı yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı kimse zemmedemez.

26.03.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması ilişkin, "Yargıya herkes saygı duymalı. Verdiği kararlardan dolayı yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı kimse zemmedemez. Kimse onlara hakarette bulunamaz. Onları tehdit edemez." dedi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 16. yılında hatırasını yad etmek amacıyla Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı Sultan Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Destici, Yazıcıoğlu'nun birlik ve beraberlikten yana olduğunu dile getirerek, "Bir hayali vardı. Doğulusu, batılısı, Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkes'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si bir olsun beraber olsun. Doğduğu yerde doysun ve kardeş olsun." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterileri de değerlendiren Destici, masumiyet karinesinin asla ihmal edilmemesini arzu ettiklerini anlattı.

Mustafa Destici, "Yargıya herkes saygı duymalı. Verdiği kararlardan dolayı yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı kimse zemmedemez. Kimse onlara hakarette bulunamaz. Onları tehdit edemez. Saygı da duymayabilirsiniz, ama kabul etmek zorundasınız." diye konuştu.

Protesto yaparken başkasının özgürlük alanına müdahale edilmemesi, devletin kahraman polislerine asit dökülmemesi, baltayla saldırılmaması gerektiğine dikkati çeken Destici, Şehzadebaşı Camii'ndeki tahribattan büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

Destici, "Bu milletin hiçbir ferdi, bu toprakların ruhunu taşıyan hiçbir insan, hangi partiden olursa olsun, hangi etnik kökene mensup olursa olsun camisine saygısızlık etmez. Caminin haziresinde bulunan mezarlarına saygısızlık etmez. Mezar taşlarını kırmaz. Eğer bunu yapıyorsa o bu toprakların adamı değildir, o bizden değildir. Türk değildir, Müslüman değildir. Hiçbir şey değildir."

"Bunu yapan bizden değildir"

Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullanmasını kınayan Destici, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, herhangi bir siyasetçinin ya da herhangi bir insanın ailesine, çocuğuna, ???????Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş annesine küfür edemezsiniz. Bunu kim yapıyorsa alçaklık, namussuzluk, haysiyetsizlik yapıyordur. Bunu yapan bizden değildir. Asla bir Müslüman, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, bu toprakların ruhunu taşıyan hiç kimse karşısındakinin hatta düşmanının annesine, hele ölmüş annesine asla küfür etmez."

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte vefat eden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'yi hayırla yad ettiklerini söyledi.

İlgar, "Muhsin Başkan'ımız Anadolu irfan ve ferasetinin vücut bulmuş halidir. Onun davasının davacısı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İnsan Hakları, istanbul, Politika, Güncel, Hukuk, İftar, Yargı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da düzenlenen iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:21:28. #7.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da düzenlenen iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement