Destici: PKK, Kürtleri Temsil Edemez

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK ve uzantıları asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya Olağan İl Kongresi öncesinde, Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Destici, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için oluşturulan deprem şehitliğini de ziyaret etti. Destici, ziyaretlerinin ardından, BBP Malatya Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, bazı BBP il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili de katıldı.

"Devletimizin ve hükümetimizin yaptıklarıyla gurur duyduk"

Kongrenin açılışında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşları andı, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sivas arama kurtarma ekibimiz Malatya'ya, Van ekibimiz Adıyaman'a, Konya ekibimiz Hatay'a gönderildi. Diğer illerdeki ekiplerimizle birlikte Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde de görevlendirmeler yaptık ve bu bölgelerde sonuna kadar çalışmaya devam ettiler. Yüz binlerce ev yıkıldı. Binalar, daireler, iş yerleri yıkıldı. Okullar, hastaneler yıkıldı. Özellikle Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay ile bu illere bağlı bazı ilçeler adeta yerle bir oldu. Ama devletimiz güçlü. Elhamdülillah, üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde, en son Hatay'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirilen 455 bininci konut teslim törenine bizzat katıldık. Malatya'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da devletimizin ve hükümetimizin yaptıklarıyla gurur duyduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, bu illerde görev yapan valilerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, gönüllü teşkilatlarımıza ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cenab-ı Hak razı olsun."

İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Destici, "Netanyahu ve kabinesi, Gazze'de kardeşlerimizi soykırıma tabi tuttu. Yüz binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Otuz binden fazlası çocuk, otuz binden fazlası kadın, otuz binden fazlası yaşlı hayatını kaybetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Peki ne oldu? Şu ana kadar bir şey oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü arkasında ABD var. Geçmişte Biden vardı, şimdi Trump var. Onun için biz güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.

"Türk gücünü, kırk yıldır hain terör örgütüyle mücadelede tüketmeye çalıştılar"

Türk gücünü, kırk yıldır teröristlerin, emperyalistlerin ve siyonistlerin uşağı olan hain bir terör örgütüyle mücadelede tüketmeye çalıştıklarını söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Üstelik bu örgüt, kadim dostumuz Kürt kardeşlerimizin temsilcisi gibi gösterilmeye çalışıldı. Oysa bakıyorsunuz, bu örgütün tepe kadrosunun yüzde 80'i Kürt değil, yüzde sekseni Müslüman değil. Ne olduğu belli değil. Ama güya Kürtleri temsil ediyorlar. Bu ayrımı net bir çizgiyle ortaya koymalıyız. PKK ve uzantıları asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Onlar ABD'nin, İsrail'in ve Batı'nın uşağıdır. Binlerce şehit verdik. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bununla birlikte, kırk yılda iki trilyon dolardan fazla parayı bu hain terör örgütüyle mücadele için harcadık. CHP toplumsal barış konferansı düzenliyor. Biz kiminle savaştayız? Kürtlerle mi savaşıyoruz? Bu ülkede yaşayan başka bir etnik grupla mı savaşıyoruz? Kürt benim komşum, kardeşim, akrabam. Bin yıldır buradayız. Aynı kıbleye dönüyoruz, aynı secdeye baş koyuyoruz. Allah bizi kardeş yapmış. Bunun üstünde bir emir var mı? Biz kardeşiz. Ortada bir Kürt meselesi yok, bir terör meselesi var. Ayrılıkçı bir örgüt var, siyasi bölücüler var. Terör örgütü temsilcileriyle hangi toplumsal barış konferansı yapılacak?"

"Şimdi teröristleri almamızı istiyorlar"

Mustafa Destici, Suriye'de yaşananlara ilişkin DEM Parti'nin yaptığı açıklamaları eleştirerek, "IŞİD, DAEŞ, Aynel Arap'a, Kobani dedikleri yere saldırdığında nereye sığındınız? Urfa'ya, Suruç'a, Türkiye'ye sığındınız. En büyük çadırkent kuruldu. Ben bizzat gittim. On bin çadır vardı, elli bin Kürt vardı Aynel Arap'tan gelen. Biz Kürt-Arap diye bakmadık. Mazlum olan herkesi aldık. Ama şimdi bizden teröristleri almamızı istiyorlar. Teröristleri almıyoruz. Teröristlere yardım etmiyoruz. Masumları aldık, yine alırız. DEM Parti milletvekilleri, sözcüleri çıkıyor ve diyor ki, 'Kanımızın son damlasına kadar SDG için, PKK-PYD için savaşacağız.' Git. Sınırı açarız, gidin" şeklinde konuştu.

"Bu ülkeye kadın hastaneleri ve üniversiteleri lazımdır, kurulmalıdır"

BBP Genel Başkanı Destici, son günlerde kamuoyuyla paylaştığı kadınlarla ilgili bazı açıklamalarının bazı kesimler tarafından eleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, 'Kadın hastaneleri kurulsun', 'Kadın üniversiteleri kurulsun' demişiz. Evet, diyorum ve buradan bir kez daha söylüyorum, bu ülkeye kadın hastaneleri lazımdır ve kurulmalıdır. Kadın üniversiteleri lazımdır ve kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aileden Sorumlu Gölge Bakanı çıkıyor, 'Destici'nin önerisi kadınları kızdırdı' diyor. Kadınlar burada. Anket yaptırdık. Vatandaşımıza sorduk. Çoğunluk kurulsun dedi. Hodri meydan. Referanduma gidelim. Kadınlarla ilgili olarak şunu söylüyorum, bu pozitif ayrımcılık değil, adalettir. Erkek sekiz saat çalışıyorsa, kadın altı saat çalışacak. Kadın evine, çocuğuna daha fazla vakit ayıracak. Bu toplumun bir gerçeğidir. Sizin tuzunuz kuru. Bakıcınız var, şoförünüz var. Bizde yok. Bizde eşi, hanımı, kızları yapıyor. Allah razı olsun. Onun için kadınların hayatını kolaylaştırmak için her türlü adımı atacağız."