BBP lideri Destici'den CHP'li belediyelere ve ODTÜ olaylarına sert tepki
BBP lideri Destici'den CHP'li belediyelere ve ODTÜ olaylarına sert tepki

09.05.2026 17:57
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili olarak yolsuzluklara müsamaha gösterilmeyeceğini, suçlamaların itiraflarla ortaya çıktığını ve adaletin yerini bulacağını söyledi. Ayrıca ODTÜ'deki bayrak saldırısına tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin, "Yani bunların yaşadığını biz yaşasak ya da herhangi bir normal vatandaşımız yaşasa utancından sokağa çıkamaz. Ama o kadar pişkinler ki sanki hiçbir şey olmamış, her şey süt limanmış gibi sağa sola saldırmaya, parmak sallamaya, güya iktidara gelirlerse hesap soracaklarını söylemeye, televizyonlardaki gazetecilere saldırmaya devam etmektedirler." dedi.

Destici, partisinin Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya Olağan İl Kongresi'nde, 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra kazandıkları belediyelerde vaatlerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bazı parti yöneticilerinin onca yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlaksızlığa rağmen gösteri yaptıklarını belirten Destici, "Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Yani bunların yaşadığını biz yaşasak ya da herhangi bir normal vatandaşımız yaşasa utancından sokağa çıkamaz. Ama o kadar pişkinler ki sanki hiçbir şey olmamış, her şey süt limanmış gibi sağa sola saldırmaya, parmak sallamaya, güya iktidara gelirlerse hesap soracaklarını söylemeye, televizyonlardaki gazetecilere saldırmaya devam etmektedirler." diye konuştu.

Adaletin mutlaka yerini bulduğunu ifade eden Destici, her şeyin hukuk ve demokrasi içinde yürümesi gerektiğini, öyle de yürüdüğünü söyledi.

"Anasını, babasını, amcasını, dedesini şehit veren yüzbinlerce, milyonlarca insan var"

Destici, masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ama bir belediye başkanı, bir belediye başkanının oğlu, bir belediye çalışanı çıkıp itirafta bulunuyorsa, pişmanlık yasasından faydalanıp, yaşadıklarını ya da bildiklerini anlatıyorsa herhalde bunu da görmezden gelemeyiz ve asla görmezden gelmemeliyiz. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu toprakların üzerinde anasını, babasını, amcasını, dedesini şehit veren yüzbinlerce, milyonlarca insan var. Onun için biz Cenabıhakk'a vereceğimiz hesabı, ahiret hayatında şehit liderimiz Muhsin başkanımızla karşılaştığımızda söyleyeceğimiz sözleri ve en önemlisi de milletimizin yüzüne baktığımızda alnımız ak, yüzümüz pak bir şekilde duracağımızı düşünerek siyaset yapıyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın biz doğruluktan, dürüstlükten, haktan ve hakikatten asla ayrılmayacağız."

"Bu millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlara meydan bırakmayacaktır"

Destici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde çıkan olaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Devlet müsamaha gösterirse, birtakım süreçlerin selameti açısından hukuk tam olarak işletilmezse maalesef devlet düşmanları, millet düşmanları, bayrak düşmanları ne yapıyorlar? Azı gemiye alıyorlar, bayrağa saldıracak noktaya geliyor. Yani Türk toprağında, Türk devletinde bağımsızlığımızın sembolü, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza saldıracak noktaya geliyor. İşte en son ODTÜ'de yaşandı. Ellerinde Türk bayrağı olan gençlerimiz bölücü terör unsurunun uzantıları ve onların yol arkadaşı ve DHKP-C militanları tarafından saldırıya uğradı. Şunlardaki arsızlığa, pervasızlığa, vatansızlığa bakar mısınız? Ama bu millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlara meydan bırakmayacaktır. Büyük Birlik Partisi buradadır. Alperenler buradadır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları buradadır.

Allah şahit olsun ki kim bu bayrağa el uzatırsa, kim ezanımıza dil uzatırsa o bayrağa uzanan eli de keseriz, ezanımıza uzanan dili de koparırız. Buna herkes böyle bilsin."

Destici, konuşmasının ardından kongreye katılan Kırgızistan Devlet Sanatçısı Syrga Sagynbekova'ya tablo hediye etti. Sagynbekova da Destici'ye kalpak takdim etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
