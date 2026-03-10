BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü - Son Dakika
BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye\'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü
10.03.2026 14:35
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi.

Büyükelçi Ulusoy'un ev sahipliğinde başkent Üsküp'teki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Destici, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'da huzur olması ve geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki soydaşlarını önceleyerek bölge ülkeleriyle ilişkilerini en üst düzeyde, olumlu şekilde yürütmeye gayret ettiğini belirten Destici, bu konuda muvaffak olunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, "Birincisinde Türkiye daha olumlu yaklaştı ama ikincisi olduğu zaman artık teyakkuzda olmamız gerektiği, daha temkinli olmamız gerektiği ortaya çıktı. Benzer şeyin Azerbaycan topraklarında gerçekleşmiş olması yine bizim teyakkuzumuzun ya da tedbirimizin daha yüksek seviyeye çıkması anlamına geliyor." dedi.

Destici, bu konuda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaların da önemine işaret etti.

Türkiye'nin, Balkan coğrafyalarında güç birliğini kuvvetlendirdiğini vurgulayan Destici, "Biz de devletimizin bu politikasına uygun olarak bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda da Büyük Birlik misyonuna uygun olarak burada olmaya, kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya, her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü
