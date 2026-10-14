BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD'ın ekonomik büyümeye katkısını vurguladı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD'ın ekonomik büyümeye katkısını vurguladı

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BBP Genel Başkanı Destici, TÜSİAD\'ın ekonomik büyümeye katkısını vurguladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı parti genel merkezinde kabul etti. Destici, TÜSİAD'ın büyümeye katkısını vurgulayıp sorunların hükümetle el birliğiyle aşılabileceğini söyledi; Diren de teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı kabul etti.

Parti genel merkezindeki görüşmede, ziyaretlerinden dolayı Diren'e teşekkür eden Destici, Türkiye'nin dış ticaretini oluşturan sanayicilerin büyük kısmını bünyesinde barındıran TÜSİAD'ın, ülke ekonomisinin büyümesinde büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Destici, Kovid-19 salgını ve sonrasındaki savaşlar nedeniyle dünya genelinde ekonomik sorunların yaşandığını ifade ederek, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle bu gelişmelerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Ekonomik sorunların, hükümet ve devletle el birliği içinde hareket edilerek aşılabileceğini dile getiren Destici, BBP olarak Türkiye'nin kalkınması ve Türk milletinin refahının artırılması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Diren de misafirperverliği dolayısıyla Destici'ye teşekkür ederek, TÜSİAD'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitikaEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

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