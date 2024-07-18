BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun annesine yapılan saldırıyı kınadı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mehra Melin Pınar'ın annesiyle muhalefet milletvekilleri arasında yaşananlara ilişkin, "Her fırsatta milletin sorunlarının takipçisi olduğunu iddia edenlerin evladını kaybetmiş bir anneye, çocuğu ölümden dönmüş babaya saldırması ve hakaret etmesi ayıptır ve büyük bir çirkinliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, sosyal medya hesabından "Bu kadar vicdansızlık olmaz" notuyla paylaştığı mesajda, milletin vekili olduğunu iddia eden vekillerin kendi belediyelerinin ihmali sonucu acı bir şekilde evladını kaybetmiş bir anneye, babaya hakaret ettiğini, üzerine yürüdüklerini, üstelik bunu milletin meclisinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Her fırsatta milletin sorunlarının takipçisi olduğunu iddia edenlerin evladını kaybetmiş bir anneye, çocuğu ölümden dönmüş babaya saldırması ve hakaret etmesi ayıptır ve büyük bir çirkinliktir." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Başıboş sokak köpeği sorunun çözümüne karşı olmaları halktan ne kadar kopuk ve uzak olduklarının da bir göstergesidir. CHP, DEM ve TİP bu kanunun geçmesine engel olurlarsa bu saatten sonra başıboş sokak köpeği kaynaklı yaralanmaların, kuduzun ve ölümlerin tek sorumlusu olacaklardır."

Olay

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmeleri esnasında kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki göstermişti.

Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirmişti.