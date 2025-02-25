Bebek Ölüm Davasında Tahliye İtirazı - Son Dakika
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Bebek Ölüm Davasında Tahliye İtirazı

Bakırköy'de 46 sanıklı bebek ölümü davasında 4 sanığın tahliyelerine itiraz edildi.

25.02.2025 10:16
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada mahkeme heyetinin, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak verdiği tahliye kararına itiraz edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazda 4 sanık hakkındaki yargılamanın tutuklu olarak devam etmesi istendi.

Dünkü duruşmada ara kararını açıklayan mahkemenin 4 sanık hakkındaki tahliye hükmünün ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 21'e düşmüştü.

Kaynak: AA

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