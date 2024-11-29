Bebek Ölümü Davasında 47 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bebek Ölümü Davasında 47 Sanık Yargılanıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını başka hastanelere sevk eden 47 sanık yargılanıyor.

29.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 10. gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

18 Kasım'da başlayan ve 22'si tutuklu 40 sanığın savunma yaptığı duruşmada, tutuksuz sanıkların beyanları alınıyor.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan Hıdır Yüksel savunmasını yapıyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek Ölümü Davasında 47 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek Ölümü Davasında 47 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.