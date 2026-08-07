Beijing'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı
Yüksek sıcaklık ve nem, Beijing'de elektrik şebekesinde rekor yük artışına neden oldu.
BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan yüksek sıcaklık ve yüksek nem, elektrik şebekesinin yükünü artırdı. Elektrik şebekesinin zirve güç yükü, perşembe günü yerel saatle 12: 03'te 29.399 milyon kilovatla yeni bir rekor kırdı.
Çin Devlet Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, şebekenin güvenli çalışmasını ve halka kesintisiz elektrik sağlanmasını güvence altına almak için görevli personel sayısını artırdı.
Kaynak: Xinhua
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