Beijing\'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan yüksek sıcaklık ve yüksek nem, elektrik şebekesinin yükünü artırdı. Elektrik şebekesinin zirve güç yükü, perşembe günü yerel saatle 12: 03'te 29.399 milyon kilovatla yeni bir rekor kırdı.

Çin Devlet Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, şebekenin güvenli çalışmasını ve halka kesintisiz elektrik sağlanmasını güvence altına almak için görevli personel sayısını artırdı.