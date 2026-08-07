Beijing'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı - Son Dakika
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Beijing'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı

Beijing\'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı
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Yüksek sıcaklık ve nem, Beijing'de elektrik şebekesinde rekor yük artışına neden oldu.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan yüksek sıcaklık ve yüksek nem, elektrik şebekesinin yükünü artırdı. Elektrik şebekesinin zirve güç yükü, perşembe günü yerel saatle 12: 03'te 29.399 milyon kilovatla yeni bir rekor kırdı.

Çin Devlet Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, şebekenin güvenli çalışmasını ve halka kesintisiz elektrik sağlanmasını güvence altına almak için görevli personel sayısını artırdı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'de Sıcaklık Rekoru Elektrik Yükünü Artırdı - Son Dakika

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