Beijing'deki ÇKP seminerine 105 ülkeden 200'den fazla diplomat ve uzman katıldı - Son Dakika
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Beijing'deki ÇKP seminerine 105 ülkeden 200'den fazla diplomat ve uzman katıldı

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Beijing\'deki ÇKP seminerine 105 ülkeden 200\'den fazla diplomat ve uzman katıldı
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Cuma günü Beijing'de düzenlenen seminerde ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin beşinci genel oturumu ele alındı. Seminere 105 ülke ve kuruluştan 200'den fazla diplomat, uzman ve medya temsilcisi katıldı. Parti Tarihi Enstitüsü ile Xinhua'nın ortak hazırladığı rapor yayımlandı.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin beşinci genel oturumunun ele alındığı uluslararası seminer, Beijing'de düzenlendi. Cuma günü düzenlenen seminere 105 ülke ve uluslararası kuruluştan 200'den fazla diplomat, düşünce kuruluşu uzmanı ve medya temsilcisi katıldı.

Seminerde, ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Literatürü Enstitüsü ile Xinhua Haber Ajansı bünyesindeki üst düzey ulusal düşünce kuruluşları tarafından ortaklaşa hazırlanan "Önce Halkı Düşünmek: ÇKP'nin Kapsamlı ve Sıkı Öz Yönetiminin Temelindeki Değerler" başlıklı rapor yayımlandı.

Seminerde katılımcılar, ÇKP'nin başarılarının yanı sıra Parti'nin kapsamlı ve sıkı şekilde kendi kendini yönetmesinin, kurumlar ve kurallar çerçevesinde yönetimin ve halkı önceleme ilkesinin önemini ele aldı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, genel oturumda kabul edilen "Parti'nin Kapsamlı ve Sıkı Şekilde Yönetilmesinin Sürdürülmesine İlişkin Bazı Önemli Konular Hakkında ÇKP Merkez Komitesi Kararı" doğrultusunda ÇKP'nin yeni bir tarihsel başlangıç noktasından hareketle Parti'nin kapsamlı ve sıkı şekilde kendi kendini yönetmesini daha da ileri taşıyacağını, yönetim kapasitesini ve liderlik kabiliyetlerini güçlendireceğini söyledi.

Fu ayrıca Xinhua'nın, yeni dönemde Parti'nin inşasına ilişkin önemli konularda sistematik ve teorik araştırmaları derinleştirmek, bu konuların yorumlanmasına yönelik çalışmaları geliştirmek ve uluslararası toplumun Çin'i ve ÇKP'yi daha iyi anlamasına yardımcı olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Seminer, ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Literatürü Enstitüsü ile Xinhua Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
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