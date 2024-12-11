Belarus'ta Nükleer Silahlar Onaylandı - Son Dakika
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Belarus'ta Nükleer Silahlar Onaylandı

Lukaşenko, Belarus'a nükleer silahlar getirildiğini ve oluşturulan füze sistemini duyurdu.

11.12.2024 11:34
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MİNSK, 11 Aralık (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta nükleer silah bulunduğunu doğruladı.

Lukaşenko salı günü yaptığı açıklamada onlarca nükleer savaş başlığının ülkeye getirildiğini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı nükleer silahların kullanılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmasından bu yana hiç kimsenin bu silahları kullanmadığını vurguladı.

Borisov'daki POZHSNAB işletmesinin çalışanlarıyla bir araya gelen Lukaşenko, Rusya'nın Oreşnik füze sisteminin ülkesine konuşlandırılması konusunun değerlendirildiğini de söyledi.

Belarus tarafının, Oreşnik'in yerleştirileceği bölgeleri belirlemeye çalıştığını kaydeden Lukaşenko, bu sistemin ülkede yerleştirilebileceği yaklaşık 30 potansiyel nokta bulunduğunu sözlerine ekledi.

Belarus Cumhurbaşkanı, potansiyel bir düşmanın topraklarında yok edilecek hedeflere, Moskova'nın değil, Minsk'in karar vereceğine dikkat çekti.

Lukaşenko, bununla beraber Rus tarafının gelecekte Belarus'ta yer alacak komplekslerin işletilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Aralık'ta Oreşnik füze sistemini 2025'in ikinci yarısında Belarus topraklarında konuşlandırmanın mümkün olduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Belarus'ta Nükleer Silahlar Onaylandı - Son Dakika

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