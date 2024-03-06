Belçika Bakanı İsrail\'e Gazze\'ye insani erişim çağrısı yaptı

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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'e, Gazze'ye insani erişimin sağlanması için tüm sınır kapıları ile Aşdod Limanı'nı açması çağrısında bulunarak, havadan indirilen yardımların son çare olması gerektiğini söyledi.

Gennez, AA muhabirine, Gazze'deki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İnsani ihtiyaçların hayal bile edilemeyecek düzeyde olduğu biliyoruz." diyen Gennez, mevcut tüm sınır kapıları aracılığıyla çok daha fazla gıda, su, tıbbi malzeme, hijyen kitleri gibi acil ihtiyaçların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Gennez, "Çok kısa süre önce insani yardım konvoylarına yönelik saldırıları gördük. (Belçika olarak) En acil ihtiyaç duyan insanlara ulaşıp ulaşamayacağımızdan emin olmasak da havadan indirme yöntemiyle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz ümitsizliğe kapılıyoruz. İnsanların yardımımıza ihtiyacı var." diye konuştu.

"Bu İsrail hükümetine bir çağrı olsun." ifadesini kullanan Gennez, şöyle devam etti:

"Dürüst olalım, esas ihtiyacımız şiddetin durdurulması. Refah, Kerem Şalom, Karni, Erez sınır kapıları ve Aşdod Limanı'ndan engelsiz insani erişime ihtiyacımız var. Bu, İsrail hükümetine bir çağrıdır. Bunun yanı sıra Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmalıyız."

Gennez, "Havadan indirilen yardımlar son çare olmalı ve insani yardım girişinin engellenmesine bahane oluşturmamalı." dedi.

Yardımların hangi noktalara atıldığı konusunda İsrail'in yönlendirme yapmadığını aktaran Gennez, "Koordinasyona ihtiyacımız var. Onlarla (İsrail) çalışmamız gerekiyor. Ancak biz Gazze'nin kuzeyine odaklanacağız çünkü çok fazla ihtiyaç var ve çok az insani yardım mevcut." değerlendirmesini yaptı.

Gennez, ihtiyaç olan yardım miktarına dair hesaplama yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den önceki sıradan bir günde Gazze'ye 500 kamyon giriyordu. Bugünlerde günde 100 kamyon bile geçmiyor. İhtiyaçlar patladı. İnsanlar açlıktan ölüyor. Bebekler su olmadığı için ölüyor. Yani insani ihtiyaçlar açısından bir felaket yaşanıyor. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya devam edeceğiz ama havadan yardım indirmenin son çare olduğu çok açık."

Gennez, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istemiş, Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğünü ilk kez dillendirmişti.