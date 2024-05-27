Belçika Başbakan Yardımcısı İsrail\'in Filistinli Mülteci Kampını Bombalamasına Tepki Gösterdi

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız." ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

De Sutter, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" bildirdi.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan de Sutter, "Ayrım gözetmeksizin sivilleri, çocukları öldürmek uluslararası hukuka aykırıdır ve Uluslararası Adalet Divanının Refah işgalini durdurma kararını ciddi şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

De Sutter, "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.