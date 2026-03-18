Belçika\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Brüksel Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Çanakkale'de Mehmetçiğin sarsılmaz iradesi, anaların duası, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve cesaretiyle imkansız denilen zafere imza attığını belirtti.

Çanakkale'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın habercisi olduğunu kaydeden Tantekin, "Burada yakılan bağımsızlık ateşi, bağımsızlık meşalesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır." dedi.

Tantekin, Çanakkale'nin sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vurmuş, tarihin akışıyla güç dengelerini değiştirmiş kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde yurt dışında görevli oldukları sırada menfur terör saldırıları sonucunda şehit düşen Dışişleri Bakanlığı mensupları, diğer kamu görevlileri ve aile fertlerinin anıldığını hatırlatan Tantekin, Brüksel'de şehit olan diplomat Dursun Aksoy dahil bütün şehit diplomatları, kamu görevlilerini ve aile üyelerini saygıyla ve rahmetle andığını kaydetti.

Tantekin, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele operasyonlarında maalesef şehitlerin olduğunu dile getirerek "Ateş bazen en yakınımıza düştü ancak bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden, demokrasimizden hiçbir zaman geri adım atmadık." diye konuştu.

Türkiye'nin 74 yıldır üyesi olduğu NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak dünyanın dört köşesinde barış, refah ve istikrara katkı sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirten Tantekin, Belçika'da yaşayan Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bu büyük mirasın taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Tantekin, "Vatan topraklarımızı bizlere emanet eden şehitlerimizi, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ramazan Türkmen de konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın "en kritik safhalarından biri" olduğunu belirterek bu mücadelenin askeri sonuçlar ötesinde siyasi, stratejik ve toplumsal etkilerin ve tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti.

İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı geçerek Rusya ile güvenli ihbar hattı kurma hedefinin Türk ordusunun kararlılığı, fedakarlığı ve üstün direnişi sayesinde başarısızlığa uğradığını vurgulayan Türkmen, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının modern savaş tarihinde büyük çaplı müşterek kara ve deniz harekatının ilk örneklerinin biri kabul edildiğini aktardı.

Türkmen, Çanakkale Savaşı'nın bütün zorluklara rağmen askerlik onurunun öne çıktığı bir mücadele olduğunu bu yüzden de bazı tarihçiler tarafından "Centilmenler savaşı" olarak anıldığını belirterek "Çanakkale zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalkışının ve bağımsızlık iradesinin sembolüdür." dedi.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığının günün anlam ve önemine dair hazırladığı video gösterildi.

Program sonunda Büyükelçi Tantekin, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yapılan İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın kazananları Hüma Nur Birinci ile Zeyneb Gülseme Uysal'a hediyelerini takdim etti.

Programa, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve çok sayıda davetli katıldı.