Belçika'da 2016 Terör Saldırıları Anıldı - Son Dakika
Belçika'da 2016 Terör Saldırıları Anıldı

Belçika\'da 2016 Terör Saldırıları Anıldı
22.03.2026 15:36
Brüksel'de 2016'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı, tören düzenlendi.

Belçika'da 22 Mart 2016'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Saldırıların meydana geldiği başkent Brüksel'deki Maalbeek Metro İstasyonu ve Brüksel Havalimanı ile AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda olaylarda hayatını kaybedenler için inşa edilen anıtta törenler düzenlendi.

Brüksel Havalimanı'ndaki törene, Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde, Belçika Başbakanı Bart de Wever, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Schuman Meydanı'ndaki törende de Kral Philippe, Kraliçe Mathilde, Başbakan de Wever ve Bakan Francken'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve yabancı misyon şefleri hazır bulundu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Kral Philippe, burada yaptığı konuşmada, Belçika'nın saldırılarda hayatını kaybedenleri unutmayacağını vurgulayarak, yetkililerin hayatını kaybedenlerin aileleri için ellerinden gelen en iyi şekilde yardımcı olmada kararlı olduğunu kaydetti.

Philippe, teröristlerin başarısız olduğuna işaret ederek, "Bizi ayırması gereken şey, bizi daha da yakınlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

De Wever, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin kendilerini "bölmeye ve korkuyla etkisiz hale getirmeye" çalıştığını belirterek, "Bugün düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve hayatı terörden yara almış herkesle birlikte." ifadesini kullandı.

Saldırılardan 10 yıl sonra insanların birbirlerine destek olmaya devam ettiğini kaydeden de Wever, "Yaşam tarzımızı korumak için her gün hazır bekleyen sayısız acil durum ve güvenlik görevlisinin yorulmak bilmeyen özverisiyle cesaretine derinden minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da X hesabından yaptığı açıklamada, terör ve şiddete asla boyun eğmeyeceklerine dikkati çekerek, "Güvenliğimize ve yaşam tarzımıza yönelik tüm tehditler karşısında uyanık olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Törenden sonra Schuman Meydanı'ndaki anıta çiçek bırakıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin mesajı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "menfur ve insanlık dışı saldırılarda" hayatını kaybedenler anılarak hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve müttefik Belçika'ya başsağlığı dilekleri yinelendi.

Terörün her türüne karşı mücadelede uluslararası toplum ve müttefiklerle işbirliği ve dayanışmanın kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Tüm dost ve ortaklarımızın ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesinde aynı ilkeli tutumu sergileyeceklerine inanıyoruz." denildi.

Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek Metro İstasyonu'nda 22 Mart 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Brüksel, Belçika, Güncel, Tören, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da 2016 Terör Saldırıları Anıldı - Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:57
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
SON DAKİKA: Belçika'da 2016 Terör Saldırıları Anıldı - Son Dakika
