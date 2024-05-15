Belçika'da İsrail'e silah taşıyan şirket mahkemeye verildi - Son Dakika
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Belçika'da İsrail'e silah taşıyan şirket mahkemeye verildi

Belçika\'da İsrail\'e silah taşıyan şirket mahkemeye verildi

Belçika'da 8 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Aşdod Limanı'na silah nakleden ZIM şirketini mahkemeye verdi. STK'ler, İsrail nakliye şirketinin Belçika'nın silah ticareti kararnamesini ihlal ettiğini iddia etti. STK'ler, silah ithalatı, ihracatı ve transitinin yanı sıra İsrail silah endüstrisiyle her türlü askeri işbirliğinin durdurulmasını talep etti. Belçika yasalarına göre savaş suçlarına yönelik olma riski bulunan malların ülkeden geçişi için ruhsat alınması gerekiyor. STK'ler, nakliye şirketi ZIM'in bu kuralı ihlal ettiğini iddia etti.

15.05.2024 20:01
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Belçika'da 8 sivil toplum kuruluşu (STK), Anvers Limanı'ndan İsrail'in Aşdod Limanı'na silah nakleden İsrail'e ait ZIM isimli şirketi mahkemeye verdiklerini duyurdu.

Belçika'nın kamu haber ajansı Belga'ya göre, "11.11.11", "Association Belgo-Palestinienne", "Al-Haq Europe", "Broederlijk Delen", "De-Colonizer", "Vrede vzw", "Oxfam" ve "Vredesactie" isimli 8 STK, Belçika'nın silah ticareti kararnamesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail nakliye şirketi ZIM'e karşı suç duyurusunda bulundu.

STK'lerin açıklamasında, "Bu ülkedeki tüm yetkililerin yasayı uygulamasını ve tüm ruhsatların ve geçişlerin askıya alınmasını talep ediyoruz. Uygulamada askeri teçhizat geçiyor. Kontroller, ihmalkar." denildi.

Açıklamada ayrıca silah ithalatı, ihracatı ve transitinin yanı sıra İsrail silah endüstrisiyle her türlü askeri işbirliğinin tamamen durdurulması çağrısında bulunuldu.

Belçika yasalarına göre ihraç edilen malların savaş suçlarına yönelik olma riskinin bulunması halinde, bunların ülkeden geçişi için ruhsat alınması gerekiyor. STK'lere göre ise nakliye şirketi ZIM bu kuralı ihlal ediyor.

Vredesactie'nin bir araştırmasında, Anvers Limanı ve Liege Havaalanı aracılığıyla İsrail'e şimdiye kadar 246 tondan fazla mühimmat ve diğer silahların gönderildiği bilgisi yer alıyor.

Araştırmaya göre, "yasal bir zorunluluk olmasına rağmen" bu sevkiyatların hiçbirinde transit lisansı talep edilmedi.

Daha önce de gündeme gelmişti

Flamanca yayın yapan de Morgen gazetesi, 25 Ocak'ta PB Clermont isimli fabrikanın Kasım 2023'te İsrail'e 16 ton barut gönderdiğini duyurmuştu.

Haberde İsrail'e ait Zim isimli şirketin gemisinin Anvers Limanı'ndan yola çıkarak, kargoyu Gazze yakınındaki Aşdod Limanı'na teslim ettiği detayları yer almıştı. Olay Valonya hükümetine yönelik eleştirilere sebep olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da İsrail'e silah taşıyan şirket mahkemeye verildi - Son Dakika

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