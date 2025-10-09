Belçika\'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında

Belçika Federal Savcılığı, siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BELÇİKA'DA SİYASETÇİLERE YÖNELİK SALDIRI PLANI

Savcılıktan yapılan açıklamada, Anvers kentinde ikamet eden 2001, 2002 ve 2007 doğumlu 3 şüphelinin "terör amaçlı cinayete teşebbüs ve terör örgütünün faaliyetlerine katılım dahil çeşitli suçlara" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin siyasetçileri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirme niyetine dair belirtilerin bulunduğu ifade edildi.

PARÇLARI 3D YAZICIDA ÜRETİP, YAPACAKLARI DRON İLE TAŞIYACAKLARDI

Zanlıların ikamet ettiği evlerden birinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine benzeyen ancak çalışır durumda olmayan cihaz ile çelik bilye dolu çantanın ele geçirildiği, diğer evde de saldırıda kullanılacağı düşünülen parçaların üretimi için alındığı değerlendirilen 3D yazıcının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin yük taşıyabilecek dron yapma niyetinde oldukları bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin Anvers federal polisince sorgularının sürdüğü ve diğerinin gün içinde salıverildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmayı tehlikeye atmamak için bu aşamada daha fazla bilgi verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, 2025'te şimdiye kadar yaklaşık 80 terör soruşturmasının açıldığına ve bu rakamın 2024'ün aynı dönemindeki sayıyı aştığına işaret edildi.

HEDEFLERİNDE BAŞBAKAN WEVER DE VARDI

Yerel "Het Gazet van Antwerpen" gazetesi, şüphelilerin saldırmayı planladığı siyasetçilerin arasında Belçika Başbakanı Bart De Wever'in de bulunduğunu iddia etti.

Belçika Başbakanı Bart De Weve

DIŞİŞLERİ BAKANI PREVOT: SALDIRI PLANI ŞOK EDİCİ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesacbından yaptığı paylaşımda, de Wever'e yönelik saldırı planı iddiasının son derece şok edici olduğunu belirtti. Prevot, de Wever ailesine destek verdiğini kaydederek saldırıyı engelleyen güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Bu olayın terör tehdidinin hala gerçek olduğunu ve hazırlıklı bulunmak gerektiğini hatırlattığına dikkati çeken Prevot, "Belçika, özellikle kötü niyetli dron kullanımına karşı mücadele de dahil olmak üzere terörizmin yeni biçimleriyle başa çıkmak için yeteneklerini aktif olarak güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.