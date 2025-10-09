Belçika'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belçika'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında

Belçika\'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında
09.10.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da siyasileri hedef alan terör saldırısı planlayan 3 kişi gözaltına alındı, biri serbest.

Belçika Federal Savcılığı, siyasetçilere yönelik terör saldırısı planladıklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BELÇİKA'DA SİYASETÇİLERE YÖNELİK SALDIRI PLANI

Savcılıktan yapılan açıklamada, Anvers kentinde ikamet eden 2001, 2002 ve 2007 doğumlu 3 şüphelinin "terör amaçlı cinayete teşebbüs ve terör örgütünün faaliyetlerine katılım dahil çeşitli suçlara" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin siyasetçileri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirme niyetine dair belirtilerin bulunduğu ifade edildi.

PARÇLARI 3D YAZICIDA ÜRETİP, YAPACAKLARI DRON İLE TAŞIYACAKLARDI

Zanlıların ikamet ettiği evlerden birinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine benzeyen ancak çalışır durumda olmayan cihaz ile çelik bilye dolu çantanın ele geçirildiği, diğer evde de saldırıda kullanılacağı düşünülen parçaların üretimi için alındığı değerlendirilen 3D yazıcının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin yük taşıyabilecek dron yapma niyetinde oldukları bildirildi.

Belçika'da Siyasetçilere Yönelik Terör Saldırısı Planı İddiası

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin Anvers federal polisince sorgularının sürdüğü ve diğerinin gün içinde salıverildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmayı tehlikeye atmamak için bu aşamada daha fazla bilgi verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, 2025'te şimdiye kadar yaklaşık 80 terör soruşturmasının açıldığına ve bu rakamın 2024'ün aynı dönemindeki sayıyı aştığına işaret edildi.

HEDEFLERİNDE BAŞBAKAN WEVER DE VARDI

Yerel "Het Gazet van Antwerpen" gazetesi, şüphelilerin saldırmayı planladığı siyasetçilerin arasında Belçika Başbakanı Bart De Wever'in de bulunduğunu iddia etti.

Belçika'da Siyasetçilere Yönelik Terör Saldırısı Planı İddiası
Belçika Başbakanı Bart De Weve

DIŞİŞLERİ BAKANI PREVOT: SALDIRI PLANI ŞOK EDİCİ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesacbından yaptığı paylaşımda, de Wever'e yönelik saldırı planı iddiasının son derece şok edici olduğunu belirtti. Prevot, de Wever ailesine destek verdiğini kaydederek saldırıyı engelleyen güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Bu olayın terör tehdidinin hala gerçek olduğunu ve hazırlıklı bulunmak gerektiğini hatırlattığına dikkati çeken Prevot, "Belçika, özellikle kötü niyetli dron kullanımına karşı mücadele de dahil olmak üzere terörizmin yeni biçimleriyle başa çıkmak için yeteneklerini aktif olarak güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Belçika'da Siyasetçilere Yönelik Terör Saldırısı Planı İddiası
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Belçika, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba!
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu
Donald Trump duyurdu Gazze’de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor
Kütahya’da 4.9’luk deprem İstanbul’da da büyük panik yaşandı Kütahya'da 4.9'luk deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Gazze’de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas’ın kritik bir çağrısı var Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Belediye başkanının ağabeyi evinde korkunç halde bulundu Belediye başkanının ağabeyi evinde korkunç halde bulundu

23:17
Trump: İspanya, belki de NATO’dan atılmalı
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı
22:50
Ismail Jakobs’un Dubai’de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
21:50
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
21:24
Icardi’den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
Icardi'den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
21:21
Hamas: Gazze’de kalıcı ateşkes başladı
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Reis“ diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
20:32
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 23:57:03. #7.11#
SON DAKİKA: Belçika'da Terör Saldırısı Planı: 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.