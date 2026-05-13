Belçika'dan Kudüs'teki Konsolosluk Hizmetine Kısıtlama

13.05.2026 17:27
Belçika Dışişleri, Doğu Kudüs'teki konsolosluk hizmetlerinin acil durumlarla sınırlı olduğunu belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te pasaportunu yenilemek isteyen Belçika-İsrail vatandaşı bir kadına hizmet verilmemesine ilişkin haberlerin ardından işgal altındaki Filistin topraklarındaki vatandaşlara konsolosluk hizmetinin acil durumla sınırlı olduğunu teyit etti.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Laurens Soenen, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Belçika makamlarının, bireysel konsolosluk durumları hakkında yorum yapmadığını aktaran Soenen, bu nedenle herhangi bir özel vakayı doğrulayamayacaklarını belirtti.

Konsolosluk hizmeti acil yardımla sınırlı

Soenen, "Genel olarak ise 12 Eylül 2025'te Orta Doğu'daki insani kriz konusunda varılan anlaşma kapsamında Bakanlar Konseyi, Dışişleri Bakanı'na, yerleşimlerde yaşayan Belçika vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişimini yasaların öngördüğü acil yardımla sınırlandırma talimatı verdi." bilgisini verdi.

Bu tedbirin, inanç ya da olası ikinci vatandaşlık temelinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm Belçika vatandaşları için geçerli olduğunu kaydeden Soenen, kararın Belçika hukukuna ve Belçika'nın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dayandığını belirtti.

Soenen, Belçika mevzuatına göre, yurt dışındaki konsolosluk hizmetlerinden yararlanabilmek için ilgili kişinin beyan ettiği adreste yasal olarak ikamet etmesi gerektiğini anımsatarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerindeki ikamet ise Belçika'nın bağlı olduğu uluslararası hukuk çerçevesinde yasal kabul edilmiyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının 2024 tarihli danışma görüşünde de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırılığının ve devletlerin, bu hukuka aykırı durumu tanımama ile sürdürülmesine yardım veya destek sağlamama yükümlülüğünün yeniden teyit edildiğini hatırlatan Soenen, Belçika'nın yalnızca bu durumu tanımama ve sürdürülmesine destek vermeme yükümlülüğünü yerine getirdiğinin altını çizdi.

Soenen, bu nedenle Belçika'nın yasa dışı bir yerleşimde bulunan bir adres temelinde olağan idari konsolosluk hizmeti sunamayacağını aktararak, "Çünkü bu hukuka aykırı bir durumun zımnen tanınması anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilgili kişinin yasal kabul edilen bir ikamet yerine taşınması halinde konsolosluk hizmetlerinin derhal yeniden sunulabileceği kaydedildi.

Belçika basınındaki haberlerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden ve Belçika pasaportunu yenilemek isteyen Belçika-İsrail vatandaşı bir kadının konsolosluk tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk kapsamında tanınmayan ve Belçika'nın hukuki ilişki kurduğu bir yerleşimde ikamet ettiğiniz tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
