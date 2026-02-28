Belçika'dan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan Seyahat Uyarısı

28.02.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı, İran, İsrail ve Lübnan'a seyahat edilmemesini ve İran'dan ayrılmayı önerdi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, İran'daki vatandaşlara ise en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Prevot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bölgede son birkaç gündeki istikrarsız durum göz önüne alındığında, halihazırda yürürlükte olan seyahat uyarılarını tekrar hatırlatıyor ve bölgedeki tüm Belçikalılara dikkatli olmalarını, yerel yetkililerin talimatlarını izlemelerini ve Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyelerine dikkatlice başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'a da gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan Prevot, "Belçika vatandaşları ve çifte vatandaşlar için İran'a herhangi bir nedenle seyahat kesinlikle önerilmemektedir." mesajını paylaştı.

Prevot, İran'daki Belçika vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Belçika, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan Seyahat Uyarısı - Son Dakika

Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:25:12. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'dan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.