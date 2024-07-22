Belçika Dışişleri Bakanı: AB, İsrail'in Filistin işgaline karşı tek ses olmalı

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) "tek ses olması" gerektiğini söyledi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten UAD görüşü hakkında bir soruyu yanıtlandıran Lahbib, "AB, tek ses olmalıdır." yanıtını verdi.

Lahbib, UAD kararına uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmakla yetinemeyeceğimiz bir konumdayız. Bu UAD kararıdır, dolayısıyla buna uymak zorundayız." dedi.

İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin UAD'nin danışma görüşü

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki halka açık oturumda, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamıştı.

UAD, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti. İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.