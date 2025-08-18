Belediye Başkanı Kaza Geçirdi

KIRIKKALE Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in (55) içinde bulunduğu otomobil, yola fırlayan eşeğe çarpan önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada Belediye Başkanı Cönger, belediye meclis üyesi Duran Sargın (65) ve sürücü Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran (44) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesi Gemecik mevkisinde meydana geldi. Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yönetimindeki 71 KE 271 plakalı otomobil, önünde giden ve yola aniden çıkan eşeğe çarpan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Kurtaran'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak taklalar atıp, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kurtaran ile araçta bulunan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve belediye meclis üyesi Duran Sargın'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi öldüğü belirtildi. Otomobilin çarptığı eşek de öldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.