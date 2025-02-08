Belediye Başkanı Şen'in Katiline Ağır Ceza İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Başkanı Şen'in Katiline Ağır Ceza İstemi

Kırıkkale'de, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in öldürülmesiyle ilgili sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

08.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince sunulan iddianamede, sanık E.Ç.Ş'nin (37) Başkan Hilmi Şen'in (51) babasının amcasının oğlu olduğu belirtildi.

Şen'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri çalışmalarında kendisini destekleyen sanığa seçimi kazanması durumunda belediyede iş sözü verdiği kaydedilen iddianamede, bu durumun tanık ifadeleri ve müştekiler Y.Ş. ile O.D'nin beyanlarıyla sabit olduğu bildirildi.

İddianamede, "Hilmi Şen'in belediye başkanı seçilmesinin ardından sanığı belediyede işe almaması nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık meydana geldiği anlaşılmıştır. Sanığın sürekli arayarak ve belediyeye gelerek kendisini işe alması konusunda maktulü rahatsız etmeye başladığı, en son 30 Ekim 2024'te sanığın eşi A.Ş'nin Başkan Şen'i arayarak eşinin işe alım süreciyle ilgili konuştukları ve olumlu yanıt alamamaları üzerine aralarındaki anlaşmazlığın husumete dönüştüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanığın daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden maktulle ilgili paylaşımlar yapmaya başladığı ve telefonuna mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Olay günü saat 09.30 sıralarında, Başkan Şen'in, koruması maktul Mikayil Çelikkol ve bazı belediye çalışanları ile ilçedeki bir bölgede yapılan çalışmaları denetlemeye gittikleri bilgisine yer verilen iddianamede, "Maktuller ve müştekilerin incelemelerine devam ettikleri sırada sanık, kullandığı 71 DS 133 plakalı aracıyla olay yerinden geçerek gittiği ikametinden ruhsatsız tabancayı alarak müşteki ve maktullerin bulunduğu yere gelmiştir. Bu sırada Belediye Başkanı Şen ve yanında bulunan ekibinin diğer bölgelerdeki çalışmaları incelemek amacıyla araçlarına binerek hareket halinde oldukları, sanığın TOKİ Camisi yanına geldiğinde Şen'in makam aracının önünü keserek aracı durdurduğu belirlenmiştir." denildi.

Sanık, Başkan Şen'in silahıyla da ateş etmiş

Daha sonra aracından inen sanık E.Ç.Ş'nin, Şen'e doğru tabancayla ateş etmeye başladığı bildirilen iddianamede, "Şen'in almış olduğu isabetler üzerine yaralanarak yere düştüğü sırada üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasının da maktulün yanına düştüğü anlaşılmıştır. Sanığın Şen'e ait tabancayı da alarak Şen'e ateş etmeye devam ettiği, daha sonra aracın sağ ön koltuğundan inen maktul Mikayil Çelikkol'a doğru da isabet alarak ateş etmeye başladığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

İddianamede, saldırıda belediye çalışanları Koray Kaya ve Ömer Şengül'ün de kolundan yaralandığı, Şen ve koruması Çelikkol'un, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Sanığın Başkan Şen'e karşı işlediği "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve korumasına yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 5 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık E.Ç.Ş, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in akrabası olan şüpheli E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz'da partisinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hilmi Şen, Güvenlik, Balışeyh, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şen'in Katiline Ağır Ceza İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Ferdi Tayfur’un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: ’Böbreğimi geri ver’ paylaşımı şoke etti Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
14:20 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
22:18 Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye’den destek istedi Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi
22:03 Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 18:10:02. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Şen'in Katiline Ağır Ceza İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.